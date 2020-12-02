В Литву идет морозная погода и сильный ветер

В среду погоду в Литве обусловит юго-западная часть антициклона. Утром в среду в Литве было от 2 градусов мороза в Клайпеде до 7 градусов в Вильнюсском, Алитусском и Варенском округах. На Куршской косе было около 0 градусов.

В среду днем ожидается более высокая облачность, однако время от времени будет выглядывать солнце. Особых осадков не ожидается.

Местами будет скользко, особенно это касается Восточной Литвы. Усилится юго-восточный ветер. Во многих районах температура сегодня не поднимется выше 0, будет 0–3 градуса мороза. Только в Неринге, Шилуте и Таураге будет 1 градус тепла.

В четверг ситуация почти не изменится. Ожидается переменная облачность.

Без особых осадков. Местами гололед. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 4–6 градусов мороза, в Жемайтии до 7 градусов ниже нуля, а на востоке 2–3 градуса мороза.

Днем будет примерно так же, как в среду - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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