Как "налог на сахар" скажется на ценах: эти деньги могут вернуться потребителям

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис в понедельник во время дискуссии в президентском дворце предложил обсудить налог на сахар. По его словам, так производителей побудят производить меньше вредных продуктов, ведь сейчас сахар – самое дешевое сырье, поэтому в продукты его добавляют много.

"Мы употребляем в пищу дешевые и вредные продукты", – сказал в передаче "День на Delfi" Мачюлис.

"Такой налог применяют многие страны. Иногда напрямую облагают налогами сахар, в результате это сырье дорожает, и производители начинают экономить. Сейчас сахар – самое дешевое сырье, поэтому его добавляют в йогурты, в хлеб… Больше, чем надо. А страдают потребители. Именно акцизы на сахар и подсластители - это попытка государств бороться с избыточным потреблением сахара", – заметил экономист.

Директор ассоциации "Литовская пищевая промышленность" Ирма Пилипене сказала: "Не налог должен побуждать людей питаться правильно, а всеобщее просвещение с детского сада, со школьной скамьи, ответственное отношение промышленности и возможность выбора в пользу здоровых продуктов".

По ее словам, представители пищевой промышленности уже подписали договоренность с Минздравом о производстве более качественной продукции.

"В 2016 году с Минздравом мы выбрали такой путь и подписали договоренность об изменении состава продуктов, уменьшении не только количества сахара, но и соли, жиров. Это действует, к этому присоединяется все больше компаний", – сказала Пилипене.

Она обратила внимание на то, что 100 млн. евро в бюджет в год, о которых говорит Мачюлис, соберут именно с потребителей.

"Надо понимать, что эти 100 млн. придут из карманов потребителей, это больше коснется малоимущих жителей, которые основную часть доходов тратят на еду", – сказала Пилипене.

По подсчетам Мачюлиса, если 1 кг сахара обложат акцизом в 1 евро, то 400 г хлеба подорожают на 2 евроцента, а в год в бюджет поступит около 100 млн. евро.

"Эти деньги можно вернуть потребителям. Альтернативой может быть льготный 5% НДС на фрукты, овощи, крупу, зерновые и орехи. Это полезные продукты, которые покупают люди с небольшими доходами", – заметил экономист.

"Налогом могут облагаться, например, только те товары, в которых содержится 10 г сахара на 1 кг. Тогда подорожает только тот йогурт, в котором содержится один сахар. На рынке таких товаров много - сахар дешевле йогурта", – сказал Мачюлис.

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