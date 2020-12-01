Прогнозы показали, каким в этом году будет декабрь

Несмотря на то, что в конце ноября выпал снег, в целом климатологи отмечают, что осень в этом году была теплее обычной. Согласно прогнозам, от средних многолетних показателей будет отличаться и декабрь.

Осень в этом году была нетипично теплой. С сентября почти все декады были теплее обычного и осадков было меньше, чем в среднем фиксировалось в Литве.

Выделялась лишь вторая декада октября, когда средняя температура была на 0,1°C ниже стандартной климатической нормы, а количество осадков было в два раза выше нормы.

Первые две декады ноября были на 3,8–4,2°C градуса теплее обычного, а третья – также была теплее многолетнего показателя.

Все осень была на 2–3°C теплее обычной. Согласно прогнозам, во второй половине декабря температура будет на 2,5°C выше средней многолетней нормы.

Весь декабрь будет на 2,0°C теплее нормы (-1,9°C). Согласно нынешним прогнозам, во второй половине декабря количество осадков будет на 5% ниже среднего многолетнего показателя, за весь месяц выпадет примерно на 10% меньше осадков (норма - 55 мм).

Можно сказать, что декабрь в этом году будет теплее и суше, чем характерно для Литвы.

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