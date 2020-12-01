У жителей Литвы из первого этапа осталось 9 дней на подписание договора с поставщиком электроэнергии

В Литве начата реформа в сфере энергетики. По данным на 30 ноября, независимого поставщика электричества уже выбрали больше 113 000 потребителей. Из них больше 46 000 попали в первый этап, участники которого должны подписать договор до 10 декабря 2020 года. Всего в первом этапе выбор должны сделать 98 000 потребителей.

В пресс-релизе сказано, что на 30 ноября свой выбор сделали 113 700 потребителей (в конце октября – 52 500). За месяц почти в два раза увеличилось число потребителей из первого этапа, которые сделали выбор – с 29 133 в конце октября до 59 701 в конце ноября.

О процессе рассказал директор Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдас Радвила.

Потребители должны тщательно обсудить предложения поставщиков услуги, выбрать наиболее подходящее и подписать договор.

В первый этап входят жители, которые используют больше 5000 кВт/ч в год. Этим потребителям, если они не отказались от такой возможности, получили от компаний индивидуальные предложения.

"Предложения индивидуальные и, по мнению поставщиков, наилучшим образом отвечают потребностям конкретных домашних хозяйств, ведь, если потребители не против, компании получают информацию о том, сколько электроэнергии потребляет клиент за 12 месяцев (с 1 июня 2019 г. до 31 мая 2020 г.)", – сказал Радвила.

Участники первого этапа должны подписать договор до 10 декабря 2020 г.

"Конечно, лучше сделать это, не дожидаясь последней минуты. Чем ближе к концу срока, тем больше будет желающих подписать договор, а это грозит очередями, ошибками и даже техническими неполадками", – сказал представители ESO.

Если клиент подпишет договор 10 декабря, то с 1 января 2021 г. электричество ему будет поставлять новая компания. Договор с прежним поставщиком у участников первого этапа истекает 1 января 2021 г.

"Если клиент не успеет подписать договор, то еще 6 месяцев ему электроэнергию будет поставлять гарантированный поставщик - ESO", – сказал Радвила.

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