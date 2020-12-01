Эпидемиологи: 86% подтвержденных в Литве случаев коронавируса исследованы

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) утверждает, что в ноябре эпидемиологи исследовали 86% подтвержденных случаев коронавируса, и это полностью отвечает стандартам Евросоюза.

"За ноябрь средний показатель не расследованных случаев будет неполных 14%. Если взять каждую неделю ноября, то самым большим был процент в самый обильный период, когда были крупнейшие показатели заболеваемости, тогда было более 17%", – заявила на пресс-конференции главный специалист Отдела контроля за распространением инфекционных заболеваний НЦОЗ Дайва Размувене.

Она утверждает, что одни лишь технологические решения не могут справиться со всеми вызовами, а неисследованные случаи в основном связанны с нехваткой данных, когда у специалистов нет номера телефона болеющего или сам человек отказывается предоставлять информацию.

"Каждый день проводятся исследования, они продолжительны, длятся ни одни сутки, не нужно думать, что только с помощью информационных технологий можно творить чудеса", – сказала Д. Размувене.

По словам эпидемиолога, на основании положений Европейского центра превенции и контроля над болезнями и других международных организаций, ситуация в стране считается контролируемой, когда неисследованными остаются до 20% случаев.

"В Литве не было ни одной недели, когда ситуация была бы хуже 20%", – сказала она.

После встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с членами Совета экспертов здравоохранения, математик Вайдотас Землис-Балявичюс заявил, что провел предварительный анализ и установил, что "у нас 50% случаев, которые недостаточно исследованы".

В сообщении администрации президента говорилось, что "в данный момент в Литве не обеспечивается оперативное и дательное исследование всех выявленных случаев COVID-19, нет возможностей провести качественный анализ, создать четкую картину причин эпидемии".

Д. Размувене утверждает, что В. Землис-Балявичюс огласил неправильные данные, поскольку учел лишь часть информации, которой располагает НЦОЗ.

"Человек, который выступал, видел, что попавшие в систему случаи на тот час были не исследованы. (...) Сначала поступают данные, потом ведется опрос человека – эпидемиолог опрашивает лицо, собирает данные и (...) вручную вводит в систему то, что узнал, эпидемиологические составляющие. Это занимает время", – пояснила эпидемиолог.

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