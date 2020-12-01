В Вильнюсе был испорчен плакат музея МО с изображением гомосексуальной пары

Один из плакатов выставки музея MO "Почему так сложно любить?" был испорчен после того как его стали экспонировать на улице. Плакат заляпан красной краской. На нем изображена гомосексуальная пара, плакат назван "Совместная жизнь".

"Музей MO на своих выставках приглашает обсуждать важные для общества темы. это один из способов осмысливания жизни, обсуждения проблемных вопросов. Все искусство о нас – даже тогда, когда речь идет о темах, которых мы стараемся избегать или умолчать. Этот акт только показал, что некоторые вопросы в нашем обществе все еще сложные, а мы не настолько зрелые, чтобы принять другого", – сказала директор музея МО Милда Иванаускене.

Автор "Совместной жизни" Угнюс Гелгуда прибавил: "Печально видеть, что даже спустя 16 лет с момента создания этой серии, разные способы совместного пребывания остаются непонятыми, их осуждают. Я надеюсь, что культура способствует воспитанию понимания и открытости".

Гелгуда в своем творчестве поднимает актуальные вопросы, порой не совсем удобные, хочет говорить о том, о чем не говорят, что завуалировано. Цикл фотографий "Совместная жизнь", созданный в 2004 г. – портреты гомосексуальных, гетеросексуальных семей, семей, которые рано вступили в брак или супругов разного возраста. В свое время этот цикл фотографий вызвал немало удивления и дискуссий.

Иванаускене заметила: "В 2004 году, когда был создан этот цикл, начались дискуссии, возмущение. Тогда эти фотографии выдворили с двух выставок. Но позже их показали на ряде выставок. Жаль, что и сейчас, 16 лет спустя, мы наблюдаем проявление противостояния и непринятия гомосексуальных пар".

Этот снимок сейчас входит в работы выставки "Почему так сложно любить?". Эта выставка посвящена актуальным на сегодняшний день темам, касающимся экологическим, политическим, социальным вопросам жизни, эмпатии и неравенству в разных сферах.

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