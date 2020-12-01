Президент Литвы положительно оценивает готовность Гентвиласа быть министром

Президент Литвы Гитанас Науседа положительно оценивает готовность либерала Симонаса Гентвиласа занять пост министра окружающей среды, однако придется убедить часть общественности в том, что он подходит для того, чтобы стать министром, заявил пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

"Президент считает, что кандидат профессионально готов занять эту должность. Однако очень важно убедить часть общества, которая в данный момент не довольна ситуацией в сфере окружающей среды, в том, что он готов занять эту должность", – сказал А. Бубнялис во вторник на пресс-конференции.

Советник отметил, что во вторник во время беседы Г. Науседы с С. Гентвиласом "совпали оценки президента и кандидата в вопросе потребности Литвы ставить перед собой более решительные цели по климатическим изменениям", а также по стремлению к тому, чтобы охрана окружающей среды и внимание к климатическим изменения "были интегрированы во все сферы жизни".

Обсуждались также приоритетные задачи – усиление госконтроля, пересмотр налоговых льгот, неблагоприятных для окружающей среды, соглашение по защите лесов и охраняемых территорий, необходимость поиска решений вместе с министерством сельского хозяйства.

Президент Литвы уже встретился с 8 из 14 предложенных кандидатов в министры.

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