На ферме в Йонавском районе уже пало 1,2 тысяч норок, введена экстремальная ситуация

Из-за выявленного на прошлой неделе на звероводческой ферме Danmink в Йонавском районе Литвы коронавируса в этом самоуправлении в понедельник введена экстремальная ситуация.

По данным служб, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков. Чтобы остановить распространение вируса, планируется усыпить 40 тыс. норок. Введение экстремальной ситуации позволит предусмотреть компенсации за уничтожение зверьков.

По словам советника администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, это решение принято с целью обеспечить надлежащие условия обуздания ситуации.

"Когда происшествие нельзя сразу ликвидировать в самые короткие сроки (...), нужно привлекать разные ведомства. Так что для создания определенных правовых условий и предпосылок вводится экстремальная ситуация на уровне самоуправления", - сказал во вторник BNS В. Каминскас, который сформулировал распоряжение об экстремальной ситуации.

По его словам, пока нет четкой практики, как обуздать распространение коронавируса на норковых фермах, этот случай - первый в Литве, поэтому они стараются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

Он заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, ее меры направлены конкретно на хозяйство, в котором зафиксирован вирус.

Главным операционистом этой экстремальной ситуации комиссия самоуправления назначила главу Йонавского отдела Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Диану Шутовене.

По ее словам, пока с коронавирусом у норок справляется само хозяйство, однако это решение позволит при необходимости привлечь и ресурсы самоуправления, а также получить компенсации.

По словам инпектора ГПВС, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков, еще 600 норок усыпили.

Д. Шутовене говорит, что сейчас на ферме применяются полные ограничения передвижения, проводится дезинфекция помещений.

Когда на ферме был выявлен коронавирус, там было более 59 тыс. норок, примерно 40 тыс. из них планируется усыпить, остальных намечается сохранить, чтобы продолжить разведение в будущем.

По словам Д. Шутовене, усыпление норок планируется начать в среду, в день их будут усыплять по 4-4,5 тыс. Ферма испытывает нехватку рабочей силы из-за того, что часть работников болеет, часть находится на карантине.

Сейчас вирус выявлен у четырех работников норковой фермы, еще несколько человек находятся на самоизоляции.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит компании Danmink. На этой же ферме содержатся и норки, принадлежащие предприятию Vilkijos ukis.

В конце минувшей недели коронавирус был установлен у двух работников еще одной норковой фермы - в Радвилишкском районе. Директор компании Siaures lape сказала BNS, что все 50 тыс. норок на этой ферме были уничтожены еще в пятницу, она заверила, что это было сделано не из-за вируса, а в силу достижения зверьками определенного возраста, что является обычным процессом.

Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на фермах Дании, а потом - Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции были установлены очаги вируса.

Власти Дании в начале ноября сообщили, что коронавирус у норок мутировал, а это связано с риском того, что связанная с норковыми фермами мутация COVID-19 может поставить под угрозу действенность любой будущей вакцины от COVID-19.

Литовские звероводы каждую неделю должны предоставлять ГПВС данные о падеже норок. Кроме того, в середине ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса.

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.

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