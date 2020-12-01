Минздрав предлагает запретить собираться группами больше 2 человек

Министерство здравоохранения Литвы предлагает ужесточить правила карантина и запретить собираться группами больше 2 человек.

В проекте, который в среду рассмотрит уходящее правительство, в целях обуздания коронавируса также предлагается запретить торговлю на временных торговых точках.

Между тем запрет на рекламу распродаж и других торговых акций, который в понедельник обещал рассмотреть временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига, будет внесен как рекомендация.

Сейчас разрешено собираться группами до 5 человек.

Минздрав также подчеркивает, что с началом предпраздничного периода во многих местах торговли устраиваются рождественские ярмарки, в рамках которых торговля осуществляется не в физических магазинах, а на временных торговых точках, где собираются большие потоки покупателей и сложно обеспечить соблюдение требований безопасности.

Минздрав предлагает запретить торговлю в таких местах и будет рекомендовать отказаться от краткосрочных мер стимулирования торговли, то есть от распродаж, часов скидок, дегустаций в магазинах, торговых центрах, на рынках. Это не будет распространяться на торговлю в интернете.

Второй карантин в Литве был введен 7 ноября сроком на три недели, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом он продлен до середины декабря.

С 10 декабря правительство разрешило открыть для небольших групп людей музеи, галереи, возобновить проведение экскурсий, однако не исключил, что это решение может быть изменено.

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