Как сообщается, еще 210 студентов высших учебных заведений смогут пройти обязательную воинскую службу в рамках курсов для младших офицеров.
Такое распоряжение, отмечает Миноборны, в конце ноября подписал завершающий срок полномочий на должности министра обороны Раймундас Кароблис.
"Призывники - 73% новичков на профессиональной военной службе, и это лучшее доказательство привлекательности службы", - сказал он.
Списки призывников будут обнародованы на сайте sauktiniai.karys.lt в течение месяца после начала призыва.
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