В начале января в армию будет призвано более 3,8 тысяч юношей

BNS ru.DELFI.lt

Foto: LRT / Vytenis Radžiūnas

7 января следующего года, когда будут составляться списки призывников для прохождения обязательной воинской службы, в армию Литвы будет призвано более 3,8 тысяч юношей, сообщило во вторник Министерство обороны.

Как сообщается, еще 210 студентов высших учебных заведений смогут пройти обязательную воинскую службу в рамках курсов для младших офицеров. Такое распоряжение, отмечает Миноборны, в конце ноября подписал завершающий срок полномочий на должности министра обороны Раймундас Кароблис. "Призывники - 73% новичков на профессиональной военной службе, и это лучшее доказательство привлекательности службы", - сказал он. Списки призывников будут обнародованы на сайте sauktiniai.karys.lt в течение месяца после начала призыва. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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