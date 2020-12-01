Эксперт: возможно в Литве был достигнут пик роста заболеваний, но надо следить за ситуацией призывают ввести ограничения первого карантина

Распространение коронавируса в Литве замедлилось. Об этом во вторник на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой и вице-министром здравоохранения Кристиной Гаруолене сказали члены рабочей группы экспертов.

Старший советник президента Симонас Крепшта сказал, что на встрече больше всего внимания уделялось распространению вируса. Эксперты констатировали, что распространение вируса замедлилось, но для изменения ситуации в корне надо пересмотреть требования карантина.

"По оценке ВОЗ, в ходе этой пандемии наблюдается следующая тенденция – около 20% ситуаций становятся причиной 80% заражений. Поэтому, если нацелится на те сферы, где больше всего заражений, можно добиться лучших результатов", – сказал Крепшта.

По словам доктора математических наук Вайдотаса Землиса-Балявичюса, пересмотрели и данные, получаемые Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Это достаточно конфликтная информация, например, у нас есть очаг, его тип, описание противоречивое. Я привел анализ и выяснил, что 50% случаев до конца не расследованы. Это значит, любой дополнительный анализ утрачивает всякий смысл, в этих 50% кроются все подводные течения", – сказал ученый.

Если убрать эти 50%, остаются 30% заражений в семьях. Но и они, по словам ученого, до конца не расследованы. Остальные случаи – заболевание на рабочих местах, в больницах, в домах опеки.

"Наши рекомендации - учесть рабочие места, самые рискованные сферы. А что касается неисследованных случаев – надо особое внимание уделять собраниям в кругу семей и учебным заведениям", – сказал Землис-Балявичюс.

По его мнению, на время надо прекратить контактное обучение, перейти на удаленное. Ученый заметил, что данные НЦОЗ недостаточные, это мешает тщательному анализу.

"Мы получили данные НЦОЗ, значит, должны видеть то же самое, что видят они. Там, где отмечены очаги, их указано около 10. Но если почитать сообщения, пишут о 100–200, ведь у нас в день очагах - это, 10% всех случаев или того меньше. Было бы приятно, если бы обществу были доступны все данные НЦОЗ. То, что не расследуют 50% случаев - не мной придумано", – сказал математик.

По его словам, если сравнить данные с другими странами и данные за первый и за второй карантин в Литве, то видно, что во время первого все показатели снижались с начала и до конца карантина. "А тут мы видим, что сначала было снижение, а потом начался рост. Замедление роста сейчас достигнуто, но этого мало", – сказал Землис-Балявичюс.

"Почему не работает карантин – во-первых, надо наладить базовую гигиену, надо выяснить, откуда эти случаи приходят. Сейчас мы размахиваем топором, а ведь могли бы использовать скальпель. Чудесные средства искать не надо, достаточно тех, что были во время первого карантина. Урок показал – когда карантин вводят поздно, требуется больше времени на обуздание эпидемии. Предлагают использовать эту практику", – сказал ученый.

Член Совета экспертов в сфере здравоохранения профессор Аудроне Якайтене сказала, что наблюдается рост числа случаев, пусть и замедленный.

"Прогнозы, которые мы предоставляли раньше, соответствуют реальному сценарию. […] Если смотреть данные по муниципалитетам, то в 80% с момента введения карантина коронавирус распространяется. Хорошо то, что этот рост не увеличивается", – заметила специалист.

Она согласилась с коллегой, что нужны ужесточения, особенно в местах скопления людей, в учебных заведениях, на рабочих местах и в заведениях здравоохранения.

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