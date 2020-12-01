Как появилась вильнюсская елка: фотограф сделал 20 000 снимков и запечатлел весь процесс

Фотограф Андрюс Репшис ежегодно фотографирует рождественские елки, однако в этом году он осуществил более масштабный проект. Особое его внимание привлекла вильнюсская елка – ее фотограф без перерыва сфотографировал 20 000 раз, а созданное из этих кадров видео позволяет увидеть, как рождалась елка.

Фотограф рассказал, что оставил на крыше гостиницы Grand Hotel Kempinski фотоаппарат, который был запрограммирован делать снимки каждую минуту, немало времени на крыше провел и сам Репшис.

"Раньше я ежегодно фотографировал елки, а в этом году решил запечатлеть процесс установки елки. Авторы проекта помогли своим сотрудничеством. Получилось интересное видео – я не ожидал, что елка получится такой живой", – удивлялся фотограф.

Он начал работу 24 ноября с 7 ч. Все время установки елки Репшис защищал фотоаппарат от непогоды и старался зафиксировать весь процесс.

"На прошлой неделе часто шли дожди, было ветрено, поэтому часто приходилось ездить и проверять - все ли в порядке. В день зажжения огней я также дежурил у фотоаппарата. Если бы не поехал, то такого финала не было бы, ведь шел снег, дул ветер, ничего не было видно", – сказал он.

Фотограф заметил, что сегодня есть масса способов полюбоваться елкой на расстоянии с разного ракурса и даже с высоты птичьего полета.

"Когда я увидел заторы около елки, понял, что в этом году не стоит ходить на зажжение огней. Можно приехать в 3–4 ч. ночи, когда никого нет. Не надо ехать и сразу после работы. Елка красивая, на нее стоит посмотреть, но надо не забывать, что сейчас карантин – время опасное, поэтому лучше быть дома в безопасности. Сегодня есть много способов увидеть елку на расстоянии", – советует фотограф.

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