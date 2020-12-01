Лидер Союза свободы заговорила о высоких требованиях к кандидатам в члены правительства

Председатель Партии свободы и кандидат в министры экономики и инноваций Аушрине Армонайте сказала, что к членам правительства Ингриды Шимоните предъявляют более высокие требования, чем к членам бывших правительств.

"Я вижу, что планка требований к кандидатам на этот раз выше, чем была прежде. Видимо, это неплохо, это хорошо. Просто от этих людей большего ждут", – сказала Армонайте в интервью на радио LRT, подчеркнув, что надеется, что Партии свободы не придется искать замену своим кандидатам.

"Мы ждем, что скажет президент. Я, конечно, надеюсь, что не придется составлять список заново", – сказала она о списке кандидатов своей партии.

Политик заверила, что кандидатов выбирали из списка с более чем 10 фамилиями. Глава страны Гитанас Науседа 1 декабря встречается с назначенным премьер-министром Ингридой Шимоните, чтобы обсудить кандидатов в министры.

Президент упоминал, что весь список целиком одобрен не будет. Президентская служба после встреч раскритиковала кандидатов Партии свободы на пост главы Минюста (Эвелину Добровольску) и главы транспорта и сообщения (Каспараса Адомайтиса).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!