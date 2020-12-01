Литовская компания предложила платить зарплату каждый день

Агентство временного трудоустройства Biuro предложило своим работникам новшество – работники могут получать зарплату даже за один день - и делается это "нажатием одной кнопки", такой возможностью пользуются 20-30% работников компании. Может ли такой порядок прижиться в других компаниях? Рынок такую идею принимает неохотно, а бухгалтеры говорят, что это потребует больше работы и администрирование станет дороже. Представители работников говорят, что главное - размер зарплаты. У агентства в пользу такого порядка есть свои аргументы.

Согласно Трудовому кодексу, зарплату работнику должны платить не реже, чем два раза в месяц, а по просьбе работника – раз в месяц. Выплатить деньги должны не позже, чем в течение 10 дней.

Агентство Biuro предложило своим работникам платить зарплату хоть каждый день. Правда – не целиком, часть зарплаты приходится откладывать на случай пересчетов, пояснил директор агентства Юргис Ковас.

"Половину заработанной суммы можно взять в любое время. Если ты заработал 800 евро, можешь взять 400 евро. Часть мы оставляем, поскольку бывают разные неточности, что-то меняется – тогда пересчитываем, и работник в долгу не остается", – сказал он.

По словам главы агентства, можно брать деньги столько раз, сколько хочешь, но надо помнить, что в результате остаток уменьшается. Этой возможностью с лета пользуются 20-30% работников.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что минувшей весной профсоюзы решали вопрос более частой выплаты зарплаты.

"Предлагали платить каждую неделю. Мы спрашивали у наших членов, как они оценивают такое предложение, что думают. Все отнеслись к такому предложению равнодушно. Сказали, что особой разницы нет. Это была бы больше проблема работодателя и больше административных расходов", – сказала Ругинене.

Эксперты отмечают, что такая форма расчета увеличивает расходы на администрирование.

"Если честно, я о таких случаях не слышала", – сказала директор Ассоциации по управлению кадрами Аушра Битаутене.

По ее словам, чтобы так платить зарплаты, надо рассчитывать денежные потоки.

"Если в компании несколько тысяч человек, то надо заранее выделить на такие потребности определенную сумму. Не бывает так, что сидишь на мешке с деньгами и раздаешь их. Все расходы планируют - что на инвестиции, что на развитие бизнеса", – сказала она, заметив, что люди разные и кому-то, возможно, иногда хотелось бы получать деньги чаще.

Битаутене все же заметила, что в Литве по мере роста зарплат люди все же склонны выбирать получение всей суммы один раз в месяц.

Консультант компании Korn Ferry Ева Петкявиче сказала, что тоже о такой практике не слышала.

"Обычно платят зарплату один раз, или платят аванс и зарплату. Иногда компании дают возможность работникам выбрать дату выплаты аванса", – сказала она.

По ее словам частые выплаты обычно бывают на производственных предприятиях или там, где платят небольшие зарплаты, но в секторе финансов, ИТ и др., обычно платят деньги раз в месяц. Глава небольшой бухгалтерской компании, не пожелавшая, чтобы ее имя называли, была удивлена такой практикой.

"Это вопрос договоренности. Я не говорю, что не делала бы этого, но я бы посчитала за дополнительную работу. Мы выплачиваем работникам аванс, когда они просят, это их право. Но обычно работники даже отпускные получают с зарплатой", – сказала она.

Такая идея частой выплаты зарплаты появилась на платформе, где работают студенты.

"Мы развиваем стартап, он называется Workis.online, там предлагается работа для студентов, на один день – там изначально зарплату платят раз в неделю. Людям этот стартап нравится тем, что там просто найти работу и можно быстро получить деньги. Мы и подумали, если им это нравится, может, и другим это актуально", – сказал Ковас.

В Biuro сейчас работают около 1700 работников, большая их часть выполняет временные работы. Ковас заметил, что финансовые проблемы обычно бывают у тех, кто берет быстрые кредиты.

"Мы получаем немало обращений от коллекторов, видим, что некоторые люди живут от зарплаты до зарплаты, часто берут быстрые кредиты. Берут раз, а потом берут дальше, чтобы вернуть долг. Вот мы и предоставили людям возможность получать деньги раньше, если для них это актуально – им не придется брать кредит", – назвал Ковас еще одну причину.

Он заметил, что характер деятельности их агентства позволил решить вопрос выплаты зарплат технологически, поэтому у компании нет дополнительных расходов.

"Все платы, подсчеты автоматизированы, поэтому нет никаких дополнительных действий и расходов. А что касается планирования финансовых потоков – и да и нет. Этим ведь все работники не пользуются", – заметил Ковас.

Он сказал, что такая возможность появилась с лета и сначала ее запустили в Клайпедском регионе.

"Особенно активно люди берут деньги в декабре-январе. Скорее всего, виной тому праздничный период, когда увеличиваются расходы", – заметил Ковас.

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