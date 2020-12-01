Погода: в Литве ожидается похолодание

1 декабря днем погоду в Литве обусловит западная часть антициклона, который распространяется от России в сторону Запада. Облачность снизится.

На юге и в центральных районах Литвы выглянет солнце. Самой высокой облачность будет на севере страны. Особых осадков не ожидается, только местами выпадет небольшой снег, на взморье - мокрый снег.

Местами прогнозируют гололед. Температура воздуха будет около 0, на юго-востоке чуть ниже нуля, а на западе страны - 1-3 градуса тепла. Вечером небо прояснится, и температура резко снизится.

В Вильнюсе будет светло и спокойно. Без осадков. Температура днем будет около 0, вечером до -3 градусов.

В среду и в четверг погоду обусловит зона высокого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода. Особых осадков не будет. Ночью будет морозно - во многих районах до 3-6 градусов мороза, днем будет 0-2 градуса мороза.

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