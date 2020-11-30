Кандидат на пост главы Минздрава: перед поездкой на елку предлагаю написать два письма

Кандидат на пост главы Минздрава Арунас Дулькис представил президенту Литвы Гитанасу Науседе план по обузданию пандемии. Глава страны намерен представить свое мнение по кандидатам 1 декабря после встречи с назначенным премьер-министром Игридой Шимоните.

Как сказал после встречи с кандидатами пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, глава страны надеется, что у будущего министра будут крепкие навыки в деле борьбы с пандемией.

"По оценке президента, сейчас мы находимся в очень сложной ситуации, с первой волной нам удалось справиться хорошо, (…) а сейчас ситуация прямо противоположная. (…) Это лидирующее в борьбе с кризисом министерство нуждается в руководителе, у которого есть крепкие навыки и опыт в деле управления кризисом и осуществления перемен. Решения в данной ситуации надо принимать без промедления, решительно и эффективно", - подчеркнул Бубнялис.

На встрече обсудили и долговременные вызовы в сфере здравоохранения.

По словам Бубнялиса, президент не требовал, чтобы кандидат на пост главы Минздрава был медиком.

Дулькис сказал, что пришел на встречу с президентом с конкретным планом по управлению пандемией, в котором есть 130 конкретных пунктов.

На вопрос, как он объяснил бы жителям важность соблюдения ограничений, почему не надо ездить к елкам и в другие места скопления людей, он предложил перед поездкой написать два письма - одно близким, а другое людям, близкие которых к елке уже не смогут пойти.

Дулькис - экономист, доктор социальных наук, госслужащий, который занимал пост главы Госконтроля в 2015-2020 гг. В этом году Науседа назначил на пост главы Госконтроля Миндаугаса Мацияускаса.

Дулькис женат, с супругой воспитывает трех дочерей.

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