В Литве газ для бытовых потребителей подорожает на 6,4%

С января следующего года природный газ для бытовых потребителей в Литве подорожает, между тем, для других групп потребителей он подешевеет или цена на него не изменится.

Компания Ignitis отмечает, что расходы клиентов, которые пользуются только газовыми плитами, вырастут почти на 14 центов в месяц.

В понедельник Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые цены на газ для бытовых потребителей Ignitis.

Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подорожает на 3 цента (6,38%) до 50 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления в объеме до 20 000 кубометров в год цена не изменится и останется в размере 28 центов, для использующих более 20 000 кубометров – она снизится на 1 цент (3,7)% до 26 центов.

Для первой группы потребителей газ дорожает по причине выросшей цены на его распределение.

В июле этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизился в цене на 15-23%. Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он дешевел на 14,55% – с 55 до 47 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления – на 22,22% с 36 до 28 центов.

С января этого года газ подешевел почти на 17,9%.

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