Litgrid: электроэнергия в Литве за неделю подорожала на треть

BNS ru.DELFI.lt

В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой недели по сравнению с предыдущей повысилась на 35,2%. Это было преимущественно обусловлено снижением объемов выработки электроэнергии на ветроэлектростанциях, сообщает оператор энергопередающей системы Litgrid.

В период 23-29 ноября в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 45,7 евро за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии электроэнергия подорожала на 34,7% и на 36,6% соответственно, в этих странах она стоила по 45,4 евро за мегаватт-час. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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