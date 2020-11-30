Прогноз погоды на декабрь: ждут два переломных момента

"На этой неделе будут два переломных момента. Сначала – похолодание, а в конце неделе – потепление", – сказал директор Gismeteo Кястутис Петкявичюс.

По его словам, в начале этой недели жителей некоторых регионов порадовал обильный снег.

"Но снежный покров у нас неравномерный, в разных районах его разное количество. Больше всего снега выпало на востоке. Вероятно, местами снег будет лежать дольше, поскольку приближается холодная масса воздуха. Особенно внимательными должны быть водители, поскольку ожидается гололед", - сказал синоптик.

Он подчеркнул, что во вторник особых перемен не ожидается.

"Сегодня местами ожидаются осадки, у моря в виде дождя. На дорогах местами ожидается гололед", - сказал Петкявичюс.

В ночь на 1 декабря местами пойдет снег, у моря - дождь и мокрый снег. Днем будет от –3 до 1 градуса тепла, у моря немного теплее. Местами возможны прояснения.

В среду будет облачно, но вероятность осадков минимальная. Гололед возможен лишь местами. Утром будет 2–7 градусов тепла, на Куршской косе 0 градусов. Днем на всей территории Литвы будет чуть ниже нуля, у моря 1 градус тепла.

В четверг осадков не ожидается, но и прояснений не будет. Местами будет скользко, гололед. Ночью 3–8 градусов мороза, на косе около 0, днем от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В пятницу погода изменится. Циклон принесет влажность, местами прогнозируют осадки, гололед. Будет дуть порывистый ветер, скорость ветра местами будет достигать 15–18 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.

Петкявичюс сказал, что в выходные потеплеет.

"По нынешним данным, днем будет 4–9 градусов тепла, а ночью уже будет выше 0. Вероятно, что местами возможны прояснения, но сохранится сильный ветер", - сказал Петкявичюс.

"В этом году, по нынешним прогнозам, первая половина декабря будет теплее обычного, поэтому не стоит надеяться на суровую зимнюю погоду. Вообще, у нас погоде свойственны большие колебания. Не исключение и декабрь", - заметил синоптик.

Возможно, более зимней будет вторая половина месяца.

"Согласно данным нынешней модели, возможны морозы, немного снега. Но надо не забывать, что это долгосрочный прогноз, он постоянно обновляется, поэтому возможны перемены. Это только показывает возможные тенденции", - сказал Петкявичюс.

По его словам, прогноз на декабрь показывает, что нам не придется весь месяц ходить по лужам.

"Да, будут теплые периоды, но будет и похолодание. Из-за глобального потепления, декабрь в Литве стал своеобразным продолжением осени, а настоящая зима придет только после Нового года", - заметил синоптик.

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