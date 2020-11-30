Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Гражулиса

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что повторно обратилась к сейму с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности парламентария Пятраса Гражулиса или иным образом ограничить его свободу.

Как утверждает прокуратура, данные прекращенного в сентябре прошлого года расследования (было начато в 2016 году) позволяют обоснованно считать, что Гражулис с мая 2015 года до февраля 2017 года мог добиваться от одной частной компании выгоды и получал от нее материальную выгоду, действуя в интересах этой компании и недопустимым образом вмешиваясь в деятельность служащих других государств в Литве и России, а также предлагая российским должностным лицам деньги за то, чтобы они незаконно действовали в интересах указанной компании.

"По мнению прокурора, такими действиями член сейма систематически, в течение длительного времени пользовался своим статусом и влиянием представителя высшей власти, подрывал престиж занимаемой должности, авторитет сейма и членов сейма, нарушал закрепленные в Конституции принципы, нарушив тем самым присягу члена сейма, в результате чего государство понесло большой неимущественный ущерб", - утверждает прокуратура.

Дать показания в качестве специального свидетеля Гражулис отказался.

Чтобы привлечь члена сейма к уголовной ответственности, необходимо отменить его правовую неприкосновенность.

С просьбой лишить Гражулиса парламентского иммунитета генпрокурор обратился в сейм еще в июне прошлого года, но тогда парламент его просьбу отклонил.

Как отмечает прокуратура, поскольку были исчерпаны все имеющиеся возможности расследования, осенью прошлого года расследование о злоупотреблениях было прекращено.

Повторное обращение по поводу снятия с Гражулиса неприкосновенности стало возможно после того, как парламентарий дал новую присягу после состоявшихся в этом году выборов в сейм.

Правоохрана подозревала, что Гражулис помогал решить проблемы компании по производству замороженных продуктов питания Judex, когда российские должности лица в 2015 году нашли в продукции этого предприятия бактерию листерию.

Прокуроры утверждали, что, помогая предприятию, член сейма не раз звонил должностным лицам Литвы и России, призывал их дать взятки, просил нарушить действующий порядок, за что получал от Judex имущественную выгоду.

Гражулис тогда отрицал обвинения и утверждал, что это дело - политическая расправа.

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