Новые ограничения в Литве: нельзя будет ходить группами по 5 человек

В Литве по-прежнему ежедневно фиксируют тысячи новых случаев коронавируса, а в некоторых больницах, например, в Кедайняйской, уже негде держать тела скончавшихся. Несмотря на это в крупных городах Литвы в выходные состоялись праздники зажжения огней на рождественских елках, а в торговых центрах - распродажи по случаю "черной пятницы".

ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига и представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Дайва Размувене в понедельник представили новые возможные ограничения.

"Мы видим, что количество новых случаев по-прежнему велико, как и на прошлой неделе наблюдаем некоторые признаки стабилизации, но снижения не наблюдаем. Мы по-прежнему оцениваем ситуацию как сложную. Сегодня на заседании комитета COVID-19 говорили о новых средства управления ситуацией. Предлагалось сократить количество людей в группах в общественных местах с 5 до 2", – сказал Верига.

Одна из причин такого предложения, по словам министра - это то, что людей привлекают разные праздники и мероприятия, которые официально мероприятиями не называют. Например, зажжение огней на елках в Вильнюсе и Каунасе.

"Похоже, последствия могут быть такими, какими были после перемещений людей 1-2 ноября. Очень жаль, что, несмотря на всю информацию, люди не ведут себя ответственно, собираются вместе, чтобы посмотреть на зажжение огней на елках", – сказал Верига.

На заседании комитета COVID-19, предложили запретить рекламу разных акций и распродаж.

"Мы слышим рекламу и предложения, и только в конце сообщают, что можно все купить и в эл. магазине. Это все не способствует улучшению ситуации в ТЦ", – считает Верига.

Он призвал жителей больше покупок делать по интернету, а подарки передавать, посылая их по почте.

Он также сказал, что правительству предложат приобрести вакцину Moderna. Этот вопрос обсудят в среду. Литва могла бы получить 500 000 доз этой вакцины.

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