Глава Telia Lietuva: мы отказались от Huawei по геополитическим причинам

Глава литовской телекоммуникационной компании Telia Lietuva, объявившей о стратегическом партнерстве с Ericsson в развитии сети 5G, признает, что от оборудования китайской Huawei отказались по геополитическим причинам.

В начале ноября Telia заявила о стратегическом партнерстве с Ericsson в развитии сети 5G в Литве. По словам Дона Стромберга, это означает, что компания заменит четыре нынешних базовых станций 4G на станции Ericsson, кроме того, это оборудование будет использоваться и для расширения сети 5G – будет заменено около 2 тыс. базовых станций.

По словам главы Telia Lietuva, оборудование Huawei не будет использоваться ни в сети 4G, ни в сети 5G.

"Причина, по которой мы отказались от Huawei – геополитическая ситуация. Мы ощутили, что сейчас самое подходящее время это сделать, поскольку Ericsson является хорошим стратегическим партнером. Мы общаемся с ними в Швеции, а также в Эстонии", – сказал Д. Стромберг в интервью BNS.

"Прелесть оборудования Ericsson в значительно меньшем потреблении электроэнергии, это хорошо и с перспективы слаженного развития. Мы считаем, что в определенных аспектах оборудование Ericsson высшего качества", – добавил он.

Д. Стромберг также не скрывает, что Telia прилагает усилия по приобретению контроля над латвийской телекоммуникационной компании Tet, а также над ее бизнесом мобильной и фиксированной связи, однако энтузиазм Telia гасит латвийское правительство, которому принадлежит 51% акций Tet.

"Буду полностью открытым – нет никакого секрета в том, что мы направляем очень много усилий на консолидацию, нам принадлежит контрольный пакет акций LMT – бизнес мобильной связи. Tet является частью фиксированной связи LMT, и мы, несомненно, хотим их консолидировать, мы надеемся, что это будет выгодно для Латвии. Также нет секрета в том, что латвийское правительство полностью блокирует это, и я не вижу никаких позитивных признаков", – сказал глава Telia Lietuva.

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