Подозревают, что причина появления ран и кровоподтеков - неприсмотр за пожилым человеком.

Ведется расследование.

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