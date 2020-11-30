Подозревают, что причина появления ран и кровоподтеков - неприсмотр за пожилым человеком.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
29 ноября, в 9 ч., на ул. Миниёс, в Клайпеде, в квартире, было обнаружено тело женщины 1931 г.р. По предварительным данным, на голове и лице покойной были многочисленные раны, а на теле множество синяков и ран.
Подозревают, что причина появления ран и кровоподтеков - неприсмотр за пожилым человеком.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!