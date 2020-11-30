На минувшей неделе истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, дважды поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

По сообщению ведомства, 24 ноября истребители НАТО опознали российский самолет "ИЛ-78", летевший в международном пространстве из Калининграда в основную часть России. Самолет следовал летному плану, у него был включен транспондер, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.

Статьи по теме: Истребители НАТО три раза сопроводили российские военные самолеты

Двадцать восьмого ноября были опознаны два истребителя "Су-27", летевшие из Калининградской области и вернувшиеся назад. Они следовали без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!