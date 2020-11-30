По сообщению ведомства, 24 ноября истребители НАТО опознали российский самолет "ИЛ-78", летевший в международном пространстве из Калининграда в основную часть России. Самолет следовал летному плану, у него был включен транспондер, он поддерживал связь с местными авиадиспетчерами.
Двадцать восьмого ноября были опознаны два истребителя "Су-27", летевшие из Калининградской области и вернувшиеся назад. Они следовали без летных планов, с выключенными транспондерами, не поддерживали связь с местными диспетчерами.
Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.
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