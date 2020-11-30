ВРИО главы Минздрава отмечает нехорошие знаки: это объясняет ухудшение положения

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига назвал безумием поведение жителей во время зажжения огней на рождественских елках в крупных городах страны. Он считает, что это не пройдет без последствий. На этой неделе правительство обсудит новые ограничения.

Несмотря на карантин, немало людей в минувшие выходные посетили зажжение огней на главных елках литовских городов.

"Эпидемиологи, наверное, очень метко оценили такое поведение, я с ними согласен, это может означать проблемы и рост числа новых случаев. Тем более, что вирус достаточно широко распространен в обществе, сейчас каждая новая встреча - угроза. Поэтому такие скопления людей иначе как безумие и не назовешь", – сказал Верига.

Он с сожалением заметил, что врачи стараются, а часть людей по-прежнему не внемлет просьбам и предупреждениям. По его мнению, в данном случае не оправдание то, что мероприятие проходит на улице, и люди в масках.

"Все равно плохо. Конечно, когда ты не там, а видишь видео, видно, что людей много, расстояние между ними не по два метра. Конечно, на улице риска меньше. Но если сравнивать нахождение в помещении в кругу семьи, все равно риск даже несравним", – сказал Верига.

Он заметил, что пока ждут данные аналитиков, и тогда будут решать, какими будут новые ограничения.

"Большого оптимизма нет. Мы видим проблемные регионы. Очень плохая ситуация в Шяуляйском регионе", – заметил министр.

Он рассказал, что люди сейчас ведут себя иначе, нежели вели себя весной.



"Сейчас, похоже, страха не осталось. А кое-где он преувеличен. Мы слышим, что некоторые люди старшего возраста боятся ехать в больницу не из-за COVID-19. Мы видим рост смертности не по причине COVID, а по иным причинам. Люди панически боятся вызывать скорую, потому что боятся заразиться в больнице. А другие кто не сталкивается с проблемами со здоровьем, слишком расслабились. В каждой группе общества есть свои проблемы, тут трудно сказать, какое решение будет наилучшем", – сказал Верига.

Он сказал, что сегодня будут решать вопрос дополнительных мер. По его мнению, наилучший выход - ужесточение ответственности за несоблюдение правил.

Ранее сообщалось о том, что, возможно, ограничат работу ТЦ. На этот раз Верига сказал, что ему самому в выходные пришлось посетить ТЦ и он был приятно удивлен.

"Было много охранников, у всех входящих измеряли температуру, следили за количеством входящих. Если так все и останется, то проблем не будет. (…) Везде ли так, сказать сложно", – сказал министр.

Что касается приближающихся праздников, тут он был менее оптимистичным.

"К сожалению, когда видим данные - а мы в лидерах по Европе и не только в ней, у нас очень высокий показатель заболеваемости, я предлагают всем, кто хочет дарить подарки, купить их и выслать сейчас. Или отвезти и оставить у двери – особенно, если речь идет о пожилых людях из группы риска. Похоже, что ситуация в ближайшие несколько недель лучше не станет. Разве что люди вдруг по какой-то причине перестанут общаться. Но такого не будет, люди и сейчас встречаются, общаются, заражений много. Похоже, Рождество будем встречать в кругу семьи, с теми, с кем мы общаемся каждый день", – сказал Верига.

Он сказал, что сам каждый день думает о том, что привело к тому, что ситуация ухудшается буквально с каждым днем.

"Наверное, каждый сам себе может сказать, что не так. Я вспоминаю итоговое выступление президента, когда речь шла о первой волне COVID, говорилось, что это заслуги не правительства, а людей, поскольку люди соблюдали порядок. Я старался акцентировать это каждый день, очень важен карантин, но важны и действия людей. Мы все были положительно настроены: оказывали помощь, работали волонтеры, носили по домам еду и лекарства, делали все возможно", – вспоминает министр.

Он акцентировал, что вторая волна другая.

"И карантин не такой жесткий. Может, сейчас, когда смотришь назад, думается, что надо было делать, как во время первой волны. Но вспомните, сколько надо было сделать, чтобы поднять экономику, чтобы люди вернулись к нормальной жизни. Многие страны применяли локальные меры. Многие эксперты говорили, что более жесткие меры не нужны. Сейчас уже говорят, что было бы лучше , чтобы было как весной. Но есть как есть", – сказал Верига.

"Отрицательные знаки появляются во всех секторах – в компаниях, в школах и детских садах, это касается поведения людей. Например, едешь на машине и слышишь как люди поздравляют друг друга с днем рождения. Ведущий спрашивает, как будут праздновать. Отвечают: "как власти разрешили, – 10 человек".

Но откуда эти 10 человек? Из скольких семей? Все вместе и дает такой результат. А для распространения инфекции много не надо. Ей надо, чтобы люди побыли вместе, расслабились, и все. Потом эти 10 человек вернулись, например, в 3 семьи. Три семьи это 6 коллективов, вот тебе и 50-60 новых случаев. Эти 60 еще по 10 заразили, вот и 600. Так все и зарождается", – привел он пример.

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