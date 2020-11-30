Эмигранты посылают в Литву меньше денег: в этом году сумма переводов может быть в три раза меньше

Несмотря на то, что раньше эмигранты ежегодно присылали оставшимся в Литве родственникам немало денег, в этом году суммы значительно уменьшились, сказал экономист Центробанка Литвы Мантас Вильнишкис. По его словам, из-за пандемии поток денежных переводов значительно сократился, а прежде он ежегодно превышал 1 млрд. евро.

Вильнишкис сказал, что в целом динамика переводов с 2015 года не изменилась, в Литву ежегодно приходил 1,1 млрд. евро.

2020 год будет иным.

В первой половине этого года, по сравнению с тем же периодом 2019 года количество переводов уменьшилось 35%, а во втором квартале этого года в Литву поступило 137,77 млн. евро (во втором квартале 2019 года было 283,81 млн. евро).

Вильнишкис предполагает, что это произошло потому, что и в других странах из-за пандемии пострадал сектор услуг.

"Деятельность ресторанов, баров, кафе, гостиниц была ограничена, а в этом секторе работало немало эмигрантов, вероятно, они либо лишились работы, либо находятся в простое. Это сказалось на их доходах и расходах. Пандемия коснулась и других секторов через снижение спроса", – сказал он.

Во время пандемии значительно сократились и переводы из Литвы за границу. В первом полугодии они снизились на 40% (по сравнению с тем же периодом 2019 года).

Данные ЦБ показали, что во втором квартале 2020 года из Литвы за границу перевели 44,93 млн. евро (а в тот же период 2019 г. - 106,06 млн. евро).

"Эти переводы могут быть связаны с работниками из третьих стран. В 2019 году увеличилось количество работников из третьих стран, а с ними и денежные переводы из Литвы в третьи страны. В этом году переводов стало намного меньше", – сказал он.

"Если пандемию удастся остановить, то переводы за границу (до 400 млн.) и из-за границы восстановятся (до прежнего 1 млрд. евро). В этом году переводов из-за границы будет в 3 раза меньше, чем обычно", – прогнозировал он.

Экономист SME Finance Александр Изгородин сказал Delfi, что сокращение переводов не сказалось на экономике Литвы.

"В первом полугодии переводы составили 357 млн. евро, но расходы жителей росли. В Литве они составили 14,1 млрд. евро. Значит, если теоретически предположить, что все переводы были использованы, пущены в потребление, то переводы составили бы всего 2,5% от общих расходов, значит, реально это не имеет значительного воздействия на расходы", – сказал он.

"На потребление влияют настроения жителей и их ожидания. Несколько месяцев назад жители Литвы в Европе были одними из самых больших оптимистов и по темпам потребления", – сказал Изгородин.

Представители Revolut отмечают несколько иные тенденции денежных переводов в этом году. По словам главы Revolut в Литве Виргилиюса Мирке, количество переводов даже перед лицом пандемии среди их клиентов выросло.

"Если сравнивать перемены с марта, когда началась пандемия, то количество трансакций в этом году выросло на 10%, общая сумма международных переводов увеличилась на 40%. Средняя сумма составляла 476 евро и была на 29% больше, чем в то же время в 2019 году", – сказал он.

По словам Мирке, больше всего переводов клиенты Revolut, как и прежде делали из Великобритании, Норвегии, Германии и Нидерландов.

"В пятерке популярных стран появились и США, где мы начали предоставлять услуги в этом году. Из США пришли и самые крупные суммы – в среднем по 11 000 евро. Среди стран откуда приходили крупные переводы, в этом году были Швейцария и Норвегия - соответственно 2020 и 1461 евро", – сказал Мирке.

Что касается международных переводов из Литвы, то и тут во время пандемии фиксировался рост.

"Количество трансакций выросло на 37%, а в целом сумма переводов выросла на треть, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. среднем один перевод составлял 375 евро, на 14% больше, чем в пролом году. Из Литвы больше всего денег переводили в Великобританию, США, Германию, Австрию, Польшу", – сказал Мирке.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!