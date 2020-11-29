Кубилюс оценил список кандидатов в министры: некоторые замечания в их адрес не очень рациональны

Член Европарламента, бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс говорит, что некоторые замечания в адрес кандидатов в министры кажутся нерациональными и несправедливыми. По его словам, задачи правительства во главе с Ингридой Шимоните будут отличаться от тех, что были во время кризиса 2008 года, но началу работы может сразу помешать тот факт, что Сейм не может договориться о дистанционной работе.

"Я оцениваю список [кандидатов в министры] положительно, с верой в молодых людей и их здоровые амбиции. Я вижу как их накопленный опыт, так и упреки в том, что некоторые из них не имеют степени магистра или не управляют крупным учреждением, - они не кажутся очень рациональными и честными. И нынешний министр юстиции не заканчивал учебу в сфере права, но ему упреки не высказывают. Бывший министр юстиции был доктором права, но та работа ей не очень удавалась. Я бы точно не взялся так оценивать министров", - сказал А. Кубилюс в передаче "День на Delfi".

По словам А. Кубилюса, сейчас ситуация совершенно иная, чем в 2008–2012 годах.

"Есть вещи, которые сейчас не такие сложные. Если в 2008-2012 годах было очень сложно найти, где взять деньги, то сейчас такой проблемы нет. Вопрос в том, разумно ли расходуются деньги или достаточно ли мы подготовлены к тому, чтобы тратить новые денежные суммы", - сказал политик.

"Тогда людям было сложно понять масштабы кризиса, теперь пандемия всем хорошо понятна", - добавил он.

В первую очередь, по словам А. Кубилюса, Сейм должен договориться об организации удаленной работы, так как это может сорвать начало работы нового правительства.

"Механизм политических институтов становится очень уязвимым. Это очень плохое наследие предыдущего правительства. Мне кажется странным, что оппозиция сейчас выступает против введения мер, которые действуют в большинстве европейских парламентов", - сказал европарламентарий.

По его словам, сложно сказать, почему, несмотря на введенный карантин, вторая волна коронавируса не угасает.

"Иногда кажется, что предпринимаются непродуманные действия. Я не уверен, что закрытие торговых центров приведет к какому-либо результату. Насколько я слышал, статистика также неверна, так как количество посетителей самих ТЦ резко упало по сравнению с прошлым годом. Иногда мне кажется, что мы ищем действия, которые имеют более показательный смысл", - сказал А. Кубилюс.

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