Загадочно исчезнувший водитель перевернутого грузовика найден мертвым

В воскресенье полиция сообщила, что пропавший без вести водитель грузовика был найден. По предварительным данным, мужчина умер.

24 ноября, около 18 часов, пропал житель Мариямполе (1966 года рождения), находившийся в рейсе на большегрузном автомобиле. В указанное время мужчина ехал из Клайпеды в Мариямполе.

25 ноября, около 01.32, в Пагегяй был найден возможно управляемый им перевернутый грузовик, попавший в дорожно-транспортное происшествие. Водителя рядом с транспортным средством не обнаружили.

28 ноября, в 14.57, полиция сообщила, что разыскиваемый мужчина найден мертвым.

Полиция Таураге сообщила Delfi, что начато досудебное расследование по установлению причин смерти.

Судя по всему, тело пропавшего было найдено недалеко от места аварии (1-2 км). Полиция заявляет, что мужчина, возможно, покончил жизнь самоубийством.

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