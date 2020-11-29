Погода: зима будет пытаться укрепить свои позиции

Сегодня погоду в Литве будет определять западная часть не очень активного циклона.

Днем будет пасмурно, в западных районах с небольшими прояснениями. Во многих районах, за исключением западных окраин страны, пройдет снег. В Утенском и Вильнюсском уездах во второй половине дня снега будет больше. Ветер северо-восточный, северный, 4-9 м/с. В восточных районах температура будет колебаться около нуля градусов, поэтому здесь будет скользко даже днем. В других местах температура будет чуть выше нуля, даже на побережье - всего до 3 градусов тепла.

В понедельник центр циклона пройдет возле Литвы, поэтому слой серых облаков станет еще гуще. Во многих районах ожидаются дожди и снегопады как ночью, так и днем, поэтому снег будет покроет большую часть территории страны, за исключением западных окраин. Ночью ветер слабый, днем - юго-западный, западный, 4-9 м/с. Ночью во многих местах температура упадет до 0-4 градусов мороза, но на побережье останется чуть выше нуля. Во многих районах образуется гололедица. На востоке Литвы будет скользко и днем. Температура днем будет колебаться от 1 градуса мороза на востоке страны до 4 градусов тепла у побережья.

Во вторник ночью во многих местах, днем местами ожидаются осадки, в основном небольшой снег. Будет скользко. Ветер южный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью будет немного выше нуля, днем - от 1 градуса мороза до 4 тепла.

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