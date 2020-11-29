Покинувший Сейм Карбаускис: другого выхода просто не было

Во вторник Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), проработавший в новом Сейме всего неделю, отказался от депутатского мандата. О причинах этого решения, о будущем СКЗЛ и начале конфликта с консерваторами Р. Карбаускис рассказал в передаче Delfi "Разговор с Дайвой Жеймите-Билене".

Озвучил причины ухода

Протестуя против решения нового правящего большинства не назначать представителя СКЗЛ в правление Сейма и передать принадлежащие оппозиции места глав комитетов представителям Смешанной группы Сейма, Р. Карбаускис объявил в Сейме о том, что отказывается от мандата.

В передаче Delfi политик утвреждал, что как сказал - так и сделал. Он отметил, что не может назвать случаи, когда что-то обещал, но не выполнял.

"Что говоришь - то и делаешь. Дело в том, что я не замечаю в своей жизни таких моментов, что не говорю и не делаю. В жизни есть вещи, которых хочешь достичь, но не достигаешь. Видимо, этого много в жизни каждого человека", - сказал он о решении уйти из Сейма.

Лидер СКЗЛ пояснил, что другого выхода, кроме как уйти из Сейма, просто не было.

"Другого решения не было. Если бы я этого не сделал, у нас сегодня не было бы ситуации, когда нам снова предлагают вице-спикера Сейма (пост - Ред.), думаю, и другие вопросы будут решаться в Сейме, то, что не было сделано в первые дни работы нового Сейма", - сказал политик.

На вопрос о том, что он доказал своим шагом, глава СКЗЛ заявил, что он доказал цели правящей коалиции.

"Мы доказали, что новое правящее большинство пыталось уничтожить весь исторический опыт работы Сейма. (…) Впервые фракция такого размера не должно иметь представителя в Правлении Сейма", - сказал лидер "крестьян".

Он также напомнил о внесенных новыми правящими поправках к Уставу Сейма в отношении руководителей комитетов и комиссий, традиционно принадлежащих крупнейшей оппозиционной фракции. По словам Р. Карбаускиса, эти поправки были сняты после претензий оппозиции.

"Было сделано все, чтобы нас унизить. И в первую очередь даже не нас, а наших избирателей", - сказал политик.

Предпринимались попытки изъять инструменты оппозиции

Р. Карбаускис опроверг предположение о том, что он покинул Сейм из-за того, что не получил конкретных должностей.

"Простите, что улыбаюсь. Какой власти? Мы в оппозиции, никакой власти по решению выборщиков мы не получали. Одним из основных инструментов оппозиции является Комитет по аудиту, который является инструментом парламентского контроля. А если говорить о работе в оппозиции, то это была попытка отобрать у нас инструменты. О том, что они будут нам возвращены, сказали через пару часов после моего решения. Я принял совершенно правильное решение, потому что эта ситуация в корне изменилась", - пояснил Р. Карбаускис.

Глава СКЗЛ заявил, что планируется не только формирование теневого правительства, но и представление его программы. И этого не было "ни разу за 20 лет".

С чего начался конфликт с консерваторами?

Ведущая передачи, журналист Д. Жеймите-Билене прямо спросила Р. Карбаускиса, почему он постоянно ищет врагов. Глава СКЗЛ сказал, что это не так.

"Мы ищем врагов? Вы не видите, что после выборов в Сейм 2016 года наши оппоненты ищут врагов. Сразу после выборов меня назвали агентом КГБ, была распространена ложь для того, чтобы объяснить избирателям консерваторов, почему они не хотят быть у власти вместе с СКЗЛ. Все началось с этого. Это унижение и постоянная клевета продолжались четыре года", - сказал он.

Политик заявил, что в Сейме прошлого созыва оппозиции не было - теневого правительства не было, программа не была подготовлена, и, по словам Р. Карбаускиса, никаких предложений в бюджет не поступало.

На вопрос, чего он боится, лидер СКЗЛ сказал, что высоты.

Delfi напоминает, что после ухода Р. Карбаускиса из Сейма его место займет бывший депутат, бывший председатель комиссии по вопросам здравоохранения Аста Кубилене.

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