По словам В. Землиса-Балевичюса, в настоящее время общедоступные данные позволяют составить представление только об общем ходе пандемии.

"Чего нам больше всего не хватает, так это эпидемиологических данных о происхождении этих случаев", - сказал он в передаче "День на Delfi".

"Я знаю, что НЦОЗ собирает эти данные, и очень странно, что министр не делится этими данными с общественностью", - говорит В. Землис-Балевичюс.

Статьи по теме:
За минувшие сутки в Литве установлено 1976 случаев коронавируса, умерли 11 человек  (11)
Опасная тенденция: если ничто не изменится, люди будут умирать не только от коронавируса  (70)

По словам аналитика, анализ таких данных позволил бы более точно сказать, какие меры следует предпринять.

"Если распространение происходит из детских садов, а заражение - в торговых центрах, то, если мы ограничим работу ТЦ, мы не сможем контролировать эпидемию", - говорит В. Землис-Балевичюс.

По словам аналитика, созванный президентом совет экспертов в области здравоохранения может давать только общие рекомендации на основе анализа имеющихся в настоящее время данных.

"Незнание позволяет принимать общие меры, закрывать всех дома, вводить комендантский час, но не позволяет принимать точечные меры", - подчеркивает он.

По его словам, на данный момент ситуация осложнилась из-за невозможности отследить и изолировать всех зараженных.

"Чему мы можем научиться у других стран: в Китае 10 случаев заболевания, и сразу возникает огромная "паника" - просто осторожность. Если сразу же проведете тестирование и поймаете всех инфицированных - остановите эпидемию. У нас НЦОЗ с августа не может отследить все случаи", - поясняет аналитик.

"Например, есть категория - очаг. Эти очаги закончили тестировать где-то в сентябре. Если мы не будем отслеживать больных и изолировать их, мы не сможем контролировать эпидемию", - говорит он.

По словам В. Землиса-Балевичюса, для отслеживания случаев необходимо использовать не только эпидемиологически исследования, но и приложение "Korona Stop LT", а работу НЦОЗ следует автоматизировать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!