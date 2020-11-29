Аналитик: контролировать ситуацию с коронавирусом помогли бы данные, которыми Верига не делится

Вайдотас Землис-Балевичюс, член Совета экспертов здравоохранения, созванного президентом, и исследователь Euromonitor, говорит, что контролировать ситуацию с коронавирусом помог бы анализ данных о том, откуда он распространяется. По его словам, хотя Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) собирает такие данные, в настоящее время ими не делятся.

По словам В. Землиса-Балевичюса, в настоящее время общедоступные данные позволяют составить представление только об общем ходе пандемии.

"Чего нам больше всего не хватает, так это эпидемиологических данных о происхождении этих случаев", - сказал он в передаче "День на Delfi".

"Я знаю, что НЦОЗ собирает эти данные, и очень странно, что министр не делится этими данными с общественностью", - говорит В. Землис-Балевичюс.

По словам аналитика, анализ таких данных позволил бы более точно сказать, какие меры следует предпринять.

"Если распространение происходит из детских садов, а заражение - в торговых центрах, то, если мы ограничим работу ТЦ, мы не сможем контролировать эпидемию", - говорит В. Землис-Балевичюс.

По словам аналитика, созванный президентом совет экспертов в области здравоохранения может давать только общие рекомендации на основе анализа имеющихся в настоящее время данных.

"Незнание позволяет принимать общие меры, закрывать всех дома, вводить комендантский час, но не позволяет принимать точечные меры", - подчеркивает он.

По его словам, на данный момент ситуация осложнилась из-за невозможности отследить и изолировать всех зараженных.

"Чему мы можем научиться у других стран: в Китае 10 случаев заболевания, и сразу возникает огромная "паника" - просто осторожность. Если сразу же проведете тестирование и поймаете всех инфицированных - остановите эпидемию. У нас НЦОЗ с августа не может отследить все случаи", - поясняет аналитик.

"Например, есть категория - очаг. Эти очаги закончили тестировать где-то в сентябре. Если мы не будем отслеживать больных и изолировать их, мы не сможем контролировать эпидемию", - говорит он.

По словам В. Землиса-Балевичюса, для отслеживания случаев необходимо использовать не только эпидемиологически исследования, но и приложение "Korona Stop LT", а работу НЦОЗ следует автоматизировать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!