В Литве кремировали тела почти 200 больных COVID-19

В Литве с начала пандемии кремировали тела почти 200 больных COVID-19, информирует "Литовский крематорий".

"В этом году кремировали тела 184, которые болели коронавирусом или подозревали, что они болели им, но тест не был сделан", – сказал директор компании K2 LT, управляющей "Литовским крематорием" Бернардас Вилькялис.

Он заметил, что после введения второго карантина стали кремировать больше покойных и это касается не только больных коронавирусом.

"Возможно, люди находятся в самоизоляции и поэтому не могут провести похороны или хотят, чтобы могло собраться больше людей, поэтому тело премируют и ждут, например, весны. Причины могут быть разными", – сказал Вилькялис.

По словам главы Литовской ассоциации ритуальных услуг Йоланты Спрайнайтене, если тело скончавшегося от коронавируса не кремируют, то прощание, в соответствии с установленными правилами, проходит у закрытого гроба. Кроме того, по ее словам, большая часть компаний, предоставляющих такие услуги, кладет тепло в водонепроницаемый пакет, одежду на него не надевают.

"Одевать покойника можно, но для этого нужны все средства защиты. Каждая компания взвешивает риск и свою ответственность", – сказала она.

Вилькялис заметил, что некоторые компании отказываются от организации похорон скончавшихся от коронавируса людей, если тело не кремируют.

"Довелось слышать об этом. (...) Поскольку есть альтернатива, людям рекомендуют кремировать останки и организовывать прощание после кремации", – сказал он.

Минздрав отмечает, что такие меры предосторожности как погребение тела в пакете - излишни.

"Дополнительные средства защиты должны использовать работники, которые готовят тело к погребению", – сказала представитель Минздрава Йоланта Мацкявичене, заметив также, что прощание у закрытого гроба - это только рекомендация.

"Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, скончавшихся от COVID-19 можно хоронить и кремировать в обычном порядке. Это значит, что гроб может быть открыт. Мы же из соображений предосторожности рекомендуем держать гроб закрытым, тем более, что в Литве еще живы традиции и люди не избегают контакта с останками покойного. Это может представлять собой определенный минимальный риск", – сказала Мацкявичене.

Минздрав напоминает, что в условиях карантина в похоронах могут участвовать не больше 10 человек, не считая членов семьи и работников компании, предоставляющей ритуальные услуги. Участники церемонии должны быть в масках.

В Литве коронавирус унес жизни 482 человек, по иным причинам скончались еще 220 больных этим заболеванием.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!