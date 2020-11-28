Зимняя погода охватит почти всю страну

В ближайшие сутки погоду в Литве обусловит циклон. В субботу днем будет серо и мрачно. Лишь местами изредка будет выглядывать солнце, но ненадолго.

По всей Литве ожидаются смешанные осадки, в основном мокрый снег и снег. Температура воздуха составит 0–5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье погода будет похожей. Во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном мокрый снег. В субботу вечером будет формироваться гололед, ночью он ожидается во многих районах. Температура в зависимости от района составит от -3 до 2 градусов.

В воскресенье днем будет серо и неприятно. На большей территории Литвы будет идти мокрый снег. Местами ожидается гололед. Температура в зависимости от района составит от -1 до 4 градусов.

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