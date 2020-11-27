Синоптики прогнозируют, что похожей ситуация будет и в выходные.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
В пятницу вечером на части территории Литвы выпал первый снег. В фейсбуке читатели делятся фотографиями из Утены, Паневежиса, снег идет и в столице.
Синоптики прогнозируют, что похожей ситуация будет и в выходные.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!