Синоптики прогнозируют, что похожей ситуация будет и в выходные.

Pirmasis sniegas Utenoje
Foto: Skaitytojo nuotr.

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