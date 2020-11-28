Самый странный дом в Литве: пожилой мужчина построил дворец с бассейном и троном

В Лентварисе мой друг иллюзионист Рокас Бернатонис обещал показать мне настоящую "бомбу". Я думал, что речь идет о каком-то трюке, а он привез меня в район жилых домов, напоминающий дачный поселок. Здесь я увидел то, о чем должна узнать вся Литва.

Вы, наверное, слышали, что в Лентварисе есть дворец Тышкевичей с садом. Но известно ли вам, что там есть еще одно поместье? У него нет официального названия, но местные жители называют его поместьем графа Тимофея, поскольку построил его Тимофей Петрович Жестиков.

К сожалению, сам Тимофей Петрович уже не мог показать мне свои владения. Я опоздал... Имущество его сейчас перешло наследникам, а за поместье отвечает внук покойного Мартинас Райжис.

"Этот дом - тридцатилетний проект моего дедушки. К сожалению, несколько лет назад дедушка ушел из жизни. Но дом, я думаю простоит еще 100 лет. В Лентварисе, в нескольких километрах есть дворец графа Тышкевича, построенный в XVIII–XIX вв, дедушка хотел сделать его миниатюрную копию. В советское время было популярно такое выражение: все равны, но некоторые более равны. Дедушка тоже хотел быть равным, но не с простыми людьми, а с графом, вот и построил такой дом, чтобы с его верхнего этажа был виден дворец Тышкевичей, а сам дедушка был на уровне глаз с графом", – рассказал внук строителя.

Этому дому Тимофей Петрович посвятил все свое время. С утра до вечера работал на стройплощадке, здесь он и скончался.

Тимофей был упорным и целеустремленным человеком.

Никому не удалось убедить его в том, что такой дом слишком большой, да и в окружении обычных домов смотрится вызывающе.

"Дедушка был архитектором-самоучкой, этот дом он проектировал сам. Однако, как известно, любой дом надо узаконить, согласовать с властью. У меня есть официальные документы, со всеми печатями, там видно, что и на последнем экземпляре дедушка карандашом чертил, как хотел", – рассказал Райжис.

Местные жители, наблюдавшие за строительством, поговаривали, что Тимофей Петрович тронулся умом и сам не понимает, что строит. Мартинас рассказал, что его дед был известным строителем бань: он построил баню даже зятю Брежнева.

"Он был хорошим мастером, за свою жизнь построил 106 или 108 бань, точно не помню. Сам варил котлы, сам строил постройки, если требовалось", - заметил Мартинас.

После развода с женой Тимофей Петрович много лет жил один. Однако он верил, что в его дом съедутся разъехавшиеся по всему миру близкие, поэтому точно запланировал, какая комната, кому предназначается.

"У каждого этажа - свое назначение. Например, 1 и 2 этажи были предназначены для дедушки и бабушки, третий - для моей сестры, а четвертый - для меня. Есть и комната для живущей в Германии тети", – рассказал Райжис.

Он сказал, что дедушка водил его по дому и рассказывал о своих идеях.

"Одни из лучших моих детских воспоминаний – экскурсии по дому, когда дедушка водил меня и рассказывал, где и чья комната, что он сделал, как все будет выглядеть", – делился воспоминаниями внук строителя.

Этот дом напоминает поместье и множеством картин на первом этаже в спальне, коридорах. Тимофей строил этот поместье 30 лет, но не все успел достроить и украсить. После его смерти в коридорах остались картины. Завершить работы должен будет Мартинас или другие члены семьи.

"Он ходил в библиотеки, искал энциклопедии, книги разных художников и копировал их картины. Все это - репродукции. Их он клеил на деревянные щиты и закреплял на потолке", – рассказал Мартинас.

В Лентварисе нет частных домов, которые были бы выше этого. Обычным людям и в голову не придет идея строить что-то похожее. Тут нужна была фантазия. По словам внука, любимое место дедушки - это столовая, там собиралась семья.

В конце стола стоит бетонный трон – на нем сидел основатель поместья. Несмотря на то, что дом снаружи кажется большим, помещения внутри достаточно маленькие. Все потому, что дом построен из бетона, у него толстые стены и перекрытия.

Кроме того, сам Тимофей был небольшого роста, ходил сгорбившись, поэтому ему удобно было лавировать по построенному лабиринту коридоров и комнат (жена его тоже была невысокого роста - всего 150 см).

В поместье должна быть зона отдыха. Тимофей Петрович любил плавать, поэтому оборудовал два бассейна - для детей и для взрослых.

Большой бассейн он оборудовал по случаю своего юбилея, чтобы как следует его отметить. Бассейн полностью наполняли водой только один раз, а Тимофей Петрович прыгнул в него прямо в одежде.

Ну, согласитесь, ничего подобного видеть в Литве не приходилось. Я не сомневаюсь, что это место может привлечь тысячи туристов. Вопрос лишь в том, впустит ли их Мартинас?

Что не успел доделать Тимофей Петрович, и что со всем этим намерен делать его внук, смотрите в видеоматериале.

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