В Шяуляйском ботаническом саду растения украшены гирляндами и свечами

В ботанический сад Шяуляйского университета в декабре можно будет приходить по выходным дням. Посетите этот оазис спокойствия, находящийся рядом с центром города.

Работники Ботанического сада предлагают жителям посещать красочный зимний ботанический сад.

По словам его директора Мартинаса Казлаускаса, хочется показать красоту вечнозеленых растений сада, как хвойных, так и лиственных деревьев и кустов. "Травы в снегу и с подсветкой также выглядят привлекательно", - сказал он.

Жителям стоит приходить в сад на прогулку с горячим чаем или кофе.

Ботанический сад украсят в последние дни ноября.

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