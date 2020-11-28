Наглые воры выламывают сейфы даже из стен

В Каркле, в Клайпеде, а недавно и в Шилутском районе воры унесли из домов состоятельных людей немало ценных вещей. Не исключено, что за пострадавшими велась слежка. Полиция немногословна, но не скрывает, что есть подозрения на работу банды.

Кражи были совершены, когда хозяев не было дома. Самый большой ущерб был нанесен жителям Каркле.

5 ноября из дома украли различные ювелирные изделия, 4 пары часов и документы. Все это хранилось в сейфе. Выяснилось, что нанесен ущерб на сумму 80 000 евро.

19 октября обокрали клайпедчан. В жилой дом воры проникли через окно. Людей в доме не было. Нанесен ущерб на сумму 30 000 евро - украдены деньги и украшения.

"Пока еще ведется расследование, не исключено, что за хозяевами следили. Полиция напоминает жителям, которые хранят дома много денег или ценные вещи - важно оборудовать сигнализацию и не забывать включать ее", – сказала представитель ГКП Клайпедского округа Андромеда Грауслене.

Последняя кража была совершена 25 ноября. В дом женщины воры проникли днем. Они вынесли из дома сейф. По словам хозяйки, ценных вещей в сейфе не было. Из дома, кроме того, унесли коллекционные наручные часы.

"Имущество было застраховано. Дом находится рядом с другими. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", – сказала представитель полиции Грета Кесминайте.

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