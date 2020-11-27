Еврокомиссар: с повышением экологических налогов нужно снижать другие

В связи с тем, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предложила Литве повысить экологические сборы, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, ответственный за окружающую среду, водные ресурсы и рыбоводство отметил, что Европа придерживается подхода, согласно которому налоги должны быть сбалансированными – при повышении одних следует снижать другие.

В. Синкявичюс утверждает, что, по мнению ЕК, если государство придерживается принципа "загрязнитель платит", и повышает экологические сборы, при этом следует снижать другие налоги, например, трудовые.

"Это должно быть сбалансированным (...) Возможно тогда следует сокращать налоги, связанные с трудовыми отношениями, как вариант. Однако, если идти к другим налоговым изменениям, то они должны быть хорошо подготовлены и обсуждены", – заявил в пятницу на пресс-конференции В. Синкявичюс.

По его словам, нерациональные налоги могут навредить системе в целом, а у Литвы, стремящейся к "зеленой" экономике, есть и другие резервы.

"Например, вопросы общественного транспорта самоуправлений и городов и публичные закупки. Это может стать более легким путем, чем налоги, которые в будущем могут быть, но опять же, как я упоминал, они должны быть очень хорошо подготовлены", – подчеркнул еврокомиссар.

В опубликованном на этой неделе отчете ОЭСР призвала Литву сократить субсидии на топливо из полезных ископаемых и ввести сбор за CO2. Организация подчеркивает, что Литва "должна стать зеленее".

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