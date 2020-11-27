ВРИО главы Минздрава: на следующей неделе могут обсудить новые ограничения

Если нынешняя ситуация в связи с распространением коронавируса не изменится, то на следующей неделе правительство может обсудить дополнительные ограничения, сказал ВРИО министра здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Может быть, я действительно думаю, что эти меры могут предпринять и, не дожидаясь смены властей, тем более, что уже сейчас видно, это займет неделю", – сказал радио LRT министр.

По его словам, пока ситуация складывается не так, как хотелось бы, но полную картину этой недели и все данные министерство получит 1 декабря, тогда можно будет решать, нужны ли конкретные меры.

"Мы будем ждать данные за эту неделю, они обычно приходят во вторник, тогда мы видим полную картину за неделю. Как раз перед заседанием правительства мы будем видеть полную картину, что было, что происходило, тогда, вероятно, правительство примет решение, нужны дополнительные меры или нет", – сказал Верига.

По его словам, дополнительные меры не нужны, если ситуация стабилизируется. Однако министр сказал, что он обеспокоен в связи с праздничным периодом, поскольку опыт длинных выходных показал, что люди не склонны выполнять рекомендации.

По данным на четверг, за все время пандемии в Литве коронавирусом заболели 53 757 человек, скончались 449 человек.

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