В детских садах, школах и вузах Литвы коронавирусом заболели 5000 человек

В детских садах, школах и вузах Литвы коронавирусом заболели 5000 человек, об этом в четверг информировали представители Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"С 1 сентября по 25 ноября зарегистрированы 4233 случая СOVID-19, из них – 2318 у детей и 1915 - у работников учреждений", – сказала пресс-секретарь НЦОЗ Грета Гаргасене.

По ее словам, еще 763 случая были установлены у студентов, 500 из них все еще болеют.

За последние сутки у детсадовцев, учеников и работников учреждений установили 69 случаев коронавируса.

С началом карантина вузы работают удаленно, в школы ходят только ученики начальных классов. Детские сады в карантин работают.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!