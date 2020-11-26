Каким воздухом дышат вильнюсцы, и где ситуация хуже всего

За последние 10 лет в Европе уменьшилось количество вредных выбросов, поэтому качество воздуха улучшилось – уверяют эксперты Европейского агентства окружающей среды. Правда, концентрация по-прежнему слишком большая поэтому проблема сохраняется. Как этот вопрос решает столица Литвы, и что ей советуют эксперты?

В Вильнюсе за последние 10 лет количество загрязнителей выросло, поэтому по качеству воздуха мы отстаем от некоторых европейских столиц. Особенно высок уровень загрязнения в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. Тенденции в этой сфере специалистов не радуют, поскольку качество воздух в столице Литвы не улучшается.

Правда, в этом году тенденции немного улучшились – стало меньше загрязнений, генерируемых транспортом. Это результат пандемии COVID-19 и замедления темпа жизни. Только в Лаздинай качество воздуха ухудшилось, там фиксировали больше твердых частиц в воздухе. По мнению экспертов, это результат интенсивного строительства в соседних районах.

В Вильнюсе качество воздуха измеряют в Старом городе, в Жирмунай, на проспекте Саванорю и в Лаздинай.

По словам заведующей отдела оценки качества воздуха Агентства окружающей среды Вильмы Бимбайте, больше всего воздух в столице загрязняет транспорт, теплохозяйство и строительный сектор. Правда, часть загрязнений ветер приносит в Литву из Польши, Украины и Беларуси.

Строительные и ремонтные работы в городе часто проводят люди, не соблюдающие требования охраны окружающей среды.

"В этом году влияние уровня загрязнения на качество воздуха в Вильнюсе и в других городах страны дало знать о себе особенно ярко. Некачественное проведение строительных и ремонтных работ повышает концентрацию твердых частиц в воздухе", – сказала Бимбайте. Иногда концентрация твердых частиц бывает очень высокой, но в этом случае источник загрязнения - сжигание твердого топлива.

Качество воздуха очень плохое особенно там, где наблюдается активное движение транспорта и где много индивидуальных домов, которые отапливают твердым топливом.

Бимбайте призвала жителей чаще выбирать экологические виды транспорта или ходить пешком, использовать чистое топливо для обогрева домов, заботиться о повышении термоизоляционного качества зданий.

Старший специалист отдела оценки качества воздуха Миндаугас Бернатонис предложил создать жесткий регламент на всех этапах строительства и реконструкции, который пресечет попадание были в окружающую среду. Обновить парк общественного транспорта, чаще собирать в городе песок и соль и придорожную пыль.

По словам специалистов агентства, надо ограничить время фейерверков и снижать масштабы продажи пиротехники. Расширять сеть велодорожек и пешеходных дорожек, ухаживать за зелеными зонами в городе.

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