Подписан договор проектировки Национального концертного зала в Вильнюсе на 7 млн евро

Мэрия Вильнюса подписала договор стоимостью 7 млн евро с испанской архитектурной студией Arquivio architects о проектировке Национального концертного зала "Народный дом", сообщило в четверг Вильнюсское самоуправление.

"Парадоксально, что такой важный для Вильнюса договор мы подписываем тогда, когда почти во всем мире деятельность концертных залов остановлена. Но эта ситуация, верю, вскоре изменится, а мы используем эту "музыкальную паузу" для подготовки солидного проекта, и в итоге придет тот день, когда в Вильнюсе будут проходить культурные мероприятия мирового масштаба", – цитируются в пресс-релизе слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

По сообщению мэрии, команда из десяти архитекторов Arquivio Arquitectura, победившая на конкурсе в прошлом году, привлекла также студию Cloud architektai, у которой есть большой опыт работы в Литве.

Стоимость проектировочных работ рассчитана с учетом акустического проекта, который будет доверен японской компании Nagata Acoustics.

Комплекс концертных залов "Народный дом" будет построен на месте бывшего Дворца профсоюзов, на горе Таурас. Совокупная площадь комплекса составит 16 000–18 000 кв. метров. Планируется, что Большой концертный зал будет приспособлен и для концертов классической музыки (симфонической и камерной). В комплексе будет еще два зала поменьше, которые будут использоваться для различных выступлений, экспозиций, мероприятий, образовательной деятельности.

Еще один, четвертый зал, будет предназначен для ежедневных репетиций оркестра. С террас комплекса будет открываться панорама столицы.

Начало подготовки технического проекта будет отсчитываться с этой пятницы, конец планируется на начало 2022 года. К этому времени должны будут быть пройдены все этапы – согласование решений с общественностью, промежуточные решения с неправительственными организациями и заинтересованными группами.

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