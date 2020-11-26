Каунасская елка уже украшена, но огни на ней зажгут тайно: собравшихся ждет встреча с полицией

Завершается украшение елки на Ратушной площади в Каунасе, а в субботу на ней зажгут огни , но вся церемония переместится в виртуальное пространство. Из-за пандемии и карантина никаких мероприятий на площади не будет, а концерт будут передавать по телевидению и на портале Delfi.

Трансляция праздничного концерта на LRT начнется 28 ноября в 18 ч.

"Праздник в Каунасе начнется с зажжения огней на елке и фейерверков. Их смогут увидеть практически все жители города, не выходя из дома", – сказала представитель Каунасского муниципалитета Агне Аугоне.

"Все каунасцы до 6 января смогут прийти и посмотреть на елку вживую. Я верю, что мы проявим сознательность, будем беречь себя и своих близких, поэтому призываю не собираться группами, больше времени проводить дома", – сказала она.

Чтобы на Ратушной площади не собирались люди, там будет дежурить охрана и сотрудники отдела общественного порядка. Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Одета Вайткявичене упомянула, что полиция будет усиленно патрулировать улицы, кроме того, будут следить за данными с видеокамер.

По словам представителя полиции, нарушителей карантина сначала будут предупреждать, наказывать будут лишь злостных нарушителей, которые не выполняют требования.

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