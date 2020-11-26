На Театральную площадь Клайпеды доставили рождественскую елку

26 ноября утром в Клайпеде с ул. Лепоес на Театральную площадь привезли рождественскую елку. Это дерево городу подарили жители ул. Лепоес. Их навестил Дед Мороз и поблагодарил за подаренную городу елку.

Пожилая пара рассказала, что растила дерево больше 30 лет. Они провожали елку с ностальгией, ведь она радовала их детей и внуков. Сейчас Алдона и Бронисловас надеются, что елка принесет радость другим детям.

"Немножко жалко, ведь сами посадили, Но пусть она порадует и других. Очень уж большая выросла", – сказали супруги.

"Конкурс на лучшую елку мы организуем уже в 5 раз. Мы рады, что люди ждут его и присылают фотографии своих елок. В этом году мы получили 10 предложений, все елки очень красивые, они могут участвовать и в следующем конкурсе. Комиссия единогласно признала в этом году королевой именно эту елку", – сказала Рута Степонавичене, представитель компании "Праздник Рождества".

Елка достигает 11,6 м в высоту. Алдона и Бронисловас сказали, что дети попросили их подарить елку городу.

Дед Мороз подарил паре маленькую елочку и пожелал холить и лелеять ее еще не меньше 30 лет.

Церемония зажжения огней на елке состоится 5 декабря.

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