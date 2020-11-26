Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус

Ученые уже не сомневаются, что за время своего существования коронавирус (Covid-19) уже неоднократно мутировал. Правда, не все мутации опасны. Однако специалисты продолжают следить за изменениями белка S этого вируса, поскольку это связано с более интенсивным распространением вируса и с угрозой эффективности вакцины.

В свою очередь эпидемиологи и врачи в Литве борются с с новыми многочисленными случаями заражения коронавирусом. Несмотря на то, что к концу подходит третья неделя карантина, ситуация в стране остается сложной. Почему не удается справиться со второй волной Covid-19 обсуждалось в передаче "Тема Delfi".

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что эволюция вируса - это естественный процесс. Она заметила, что чем шире вирус распространяется в обществе, тем больше изменений фиксируется.

"Одни перемены не слишком меняют особенности вируса, а другие, например, изменяют структуру белка, а это кодируется в геноме. Одна из мутаций такого рода уже есть во всех вариантах вируса, это изменение структуры белка S. Белок S отвечает за проникновение вируса в клетку. Из-за этого вирус стал быстрее распространяться, он приспособился к заражению клеток. Это явное изменение, которое было доказано в ходе экспериментов, показывает причину интенсивного распространения вируса", – сказала профессор.

Распространение вируса в Литве показывают растущие цифры. В понедельник-вторник было всего чуть больше 1000 новых случаев, но со среды их снова фиксируют больше 2000. Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене сказала, что это не должно удивлять, ведь первые две недели карантина - последствие докарантинного периода.

Она сказала, что не надо думать, что карантин снизит количество новых случаев до 0, но третья неделя должна показать реальный "результат карантина".

Жвирблене напомнила, что первый карантин был введен в условиях более благоприятной эпидемиологической ситуации, нежели наблюдается сейчас.

"Сейчас карантин ввели, когда ситуация была сложно управляемой. Поэтому и не стоит надеяться на быстрый результат. (...) Но надо все-таки поблагодарить людей, которые соблюдают требования. Я думаю, что не все так плохо", – сказала специалист.

На вопрос, можно ли утверждать, что карантин ввели слишком поздно, она ответила: "Можно и так сказать, что меры предприняты с опозданием. Чем больше случаев, тем сложнее вернуть ситуацию в хорошее состояние, это признают и все аналитики. Конечно, каждый просроченный день увеличивает количество новых случаев и ухудшает ситуацию".

Размувене рассказала о некоторых тенденциях. Например, стало меньше очагов на рабочих местах, зато появились семейные очаги.

"Что мы сегодня можем сказать, так это то, что очаги из мест развлечений переместились в семьи. В сутки регистрируют 120-130 семейных случаев. Во всей Литве за две недели зарегистрировано 700 очагов, которые связаны с семьями. Некоторые коллективы, организации, компании перешли на удаленку, поэтому на рабочих местах зафиксировано всего несколько новых случаев коронавируса, очагов нет", – заметила специалист.

Размувене рассказала, что все еще случается, что больные легкой формой Covid-19 не всегда соблюдают изоляцию и общаются со здоровыми.

Кроме того, она заметила перемены в группе заболевающих. Сейчас это молодые люди.

"Беспокоит, что стало больше больных среди молодых людей. Если в первые две недели карантина 1/5 больных были люди 50-59 лет, то в группе 30-39 лет 16-18%", – сказала Размувене.

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