Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг утром в интервью Žinių radijаs сказал, что идея комендантского часа все чаще появляется, поскольку люди по-разному ее себе представляют. Политик признал, что после того как закрыли места развлечений, жители стали проводить досуг в торговых центрах.

Верига сказал, что комендантский час должен ограничивать не перемещение людей по ночам, а поездки в выходные дни в торговые центры.

"Не знаю, люди, наверное, по-своему представляют этот комендантский час. Если как остановку ночной жизни, так ведь ее нет, она прекращена. Комендантский час нужен, наверное, в выходные, когда люди, которые не могут сходить в кино, идут в торговые центры. Помните наши споры о ночных клубах, когда говорили, что все будет в порядке. Вот сейчас у нас подобное происходит с торговыми центрами", – сказал Верига.

Министр заметил, что еще более жесткие ограничения были бы неэффективны, поскольку люди устали, они выполняют требования только потому, что боятся штрафов.

"Мы видим другие страны, где общество, наверное, активнее, мы видим протесты, элементы беспорядков, очень агрессивные проявления. Очень приятно, что в Литве нет такого. Очень важно чувствовать пульс общества. Общество устало, если бы люди искренне соблюдали правила, эффект был бы иным. Общество иначе реагирует на ситуацию", – сказал министр.

Верига считает, что ничего плохого не будет, если "в выходные дни ТЦ не будут работать".

Он прибавил, что продовольственные магазины будут работать, как работали.

Министр сказал, что рост числа больных фиксируется повсюду.

"Можно смело сказать, что болеют везде. Что дал карантин, так стало ясно - кто может работать из дома, тот так и работает. Это они вернулись домой и заразили близких, есть такие очаги. Очаги ест повсюду - в медучреждениях, хосписах, детских садах, школах. По сути везде, где люди встречаются и общаются", – сказал он.

Напомним, что правительство Литвы продлило карантин до 17 декабря включительно.

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