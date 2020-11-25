Лаборатория: большей части необходимых для тестирования на COVID-19 препаратов до Рождества не хватит

Большей части необходимых для тестирования на COVID-19 препаратов до Рождества не хватит, если сохранятся нынешние масштабы тестирования, поэтому их будут закупать в ходе усовершенствованных переговоров, сообщает лаборатория Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

По данным лаборатории, тампонов (их осталось 514 000 шт) и питательной среды (327 000 шт) хватит только до середины декабря. Пробирок (534 500 шт) хватит до конца декабря, а реагентов для PGR-тестов (248 000 шт) до начала января.

Кроме того, есть еще 363 500 шт RNR-реагентов - их хватит до середины февраля.

"Я готов дополнить максимальной открытостью и прозрачностью способ закупок путем необъявленных переговоров, чтобы купить все необходимое в срок", – сказал глава лаборатории Данас Бакша, заметив, что для участия в переговорах пригласили всех заинтересованных поставщиков.

По данным лаборатории, таким способом намерены купить 156 000 PGR-реагентов, 840 000 тампонов, по 420 00 пробирок и питательной среды. Всем известным поставщикам запросы вышлют в ближайшее время.

Способ закупок путем необъявленных переговоров был выбран, поскольку если объявлять закупки, по действующим правилам, все необходимое поставят лишь в начале 2021 года.

"Назовем этот способ открытыми закупками по модели необъявленных переговоров и темпу", – сказано в сообщении.

Бакша сказал, что берет всю ответственность за прозрачность и скорость закупок на себя.

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