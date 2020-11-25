В Литве снижают налоги на регистрацию полученного в наследство или в подарок имущества

С октября в Литве увеличились налоги на регистрацию имущества, особенно выросли налоги на регистрацию дешевого имущества. 25 ноября правительство одобрило инициативу Минюста в связи с изменением ситуации и снижением налогов.

"Расценки Центра регистра должны быть доступны для всех жителей. Это особенно актуально для социально уязвимых групп населения. Не должно быть так, что налог на регистрацию унаследованного имущества равняется стоимости этого имущества", – сказал ВРИО главы Минюста Эльвинас Янкявичюс.

Действующие с 1 октября этого года расценки Центра регистра увеличиваются в тех случаях, когда регистрируют недорогое наследство. Например, до 1 октября регистрация 15 небольших объектов недвижимости (до 5300 евро) стоила 46 евро, а с 1 октября – 258 евро.

"Поскольку значительно увеличивается плата за регистрацию недорогого имущества, например, старого дома, хозпостроек, других построек, мы должны подкорректировать этот порочный регламент, – сказал министр. – Будет установлен "потолок" платы за регистрацию".

Сейчас при оформлении наследства, если человек наследует несколько объектов, придется платить только за регистрацию одного объекта.

Если человек унаследует дом и хозпостройки, за каждый объект платить отдельно не придется, просто за регистрацию всего имущества придется заплатить 32,63 евро.

Например, если человек унаследовал дом и 4 постройки, то плата за регистрацию уменьшится почти в 4 раза: с 119 евро до 32,63 евро. Если речь идет о 10 объектах, то придется платить не 224,78, а те же 32,63 евро (в 7 раз меньше). За регистрацию права на наследство также придется платить фиксированную сумму – 19,22 евро. Сейчас регистрация права на 5 построек стоит в три раза дороже – 63,34 евро, а 10 – почти в 6 раз дороже – 118,49 евро.

Значительно снизится и плата на регистрацию имущества несколькими наследниками - общая сумма регистрации будет разделена между ними поровну.

Например, если 3 совладельца регистрируют 3 постройки, каждый заплатит в три раза меньше – вместо 76,14 евро - 25,38 евро. И в этой ситуации подешевеет регистрация свидетельства о праве на наследство. Каждый заплатит не 228,42 евро, как сейчас, а 76,14 евро.

Предусмотренные изменения помогут решить вопрос наследования имущества родственниками, поскольку имущество остается в руках той же семьи. Сейчас этим людям приходится платить за перерегистрацию большие деньги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!