Глава Минздрава Литвы: карантин не действует так, как хотелось бы

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига заявляет, что карантин в Литве не действует так, как хотелось бы.

"Он не действует так, как мы бы хотели, но и говорить, что он совсем не действует, я бы тоже не решился. Пусть и есть рост, но он не является экспонентным", – заявил в среду журналистам министр накануне заседания правительства.

По его словам, особо важно соблюдать действующие сейчас требования, однако "очевидно, что не в каждом из случаев удается это сделать".

"По завершении этой недели будет видно. Если цифры и далее будут расти, я бы не исключал возможности того, что правительство примет дополнительные решения. А что касается комендантского часа – нужно чрезвычайное положение, которое объявляет Сейм", – сказал А. Верига.

Одно из возможных решений – ограничение работы торговых центров.

В последнее время в Литве фиксируется более 1,8 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 51 тыс. 655 заражений коронавирусом. Все еще больны 38 тыс. 755 человек, 12 тыс. 282 человека выздоровели.

От коронавируса в Литве скончался 432 человека, по иным причинам умерли 186 зараженных.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!