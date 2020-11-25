Спикер парламента Литвы: ситуация с самоизоляцией депутатов ненормальная

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сомневается в том, что действующая практика изоляции депутатов не нарушает Конституцию.

"Не противоречит ли Конституции то, что сейчас происходит с изоляцией депутатов? В Конституции ясно сказано, каким образом ограничивают полномочия депутатов. Никакие указы министров не могут это сделать, тем более – никакое ведомство. Депутат обязан выполнять свой долг, независимо от того, какие катаклизмы происходят в стране. Его службу не могут ограничивать распоряжение низших инстанций.

И это при том, что, например, в изоляции находятся даже либералы, у которых тесты на коронавирус были отрицательными. И им условия диктует Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Еще, кстати, допуская ошибки, как мы видели вчера, когда хотели изолировать еще троих депутатов. Мне эта ситуация кажется ненормальной. Я думаю, есть способы обеспечения безопасной работы депутатов, которые не поставят под угрозу других работников парламента", – писала в фейсбуке спикер.

В ближайшие дни она обещает организовать дискуссию с экспертами (как юристами, так и медиками).

"Парламент - главный орган, представляющий интересы людей. Вмешательство в его работу путем удаления депутатов - это угроза Конституции. Это должны понять и министры, неважно, временные они или нет. Мы обязаны уважать главный закон государства и не создавать прецедент, который парализует работу парламента", – критиковала Чмилите-Нильсен ВРИО министра здравоохранения Аурелиюса Веригу.

"Верига явно не настроен сотрудничать с парламентом, я так и не получила от него ответ на свой запрос. это тоже ненормальная ситуация", – заметила спикер.

Delfi напоминает, что Верига предложил парламенту на две недели остановить работу. Спикер с таким предложением не согласилась и попросила министра представить рекомендации для безопасной работы.

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